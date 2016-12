Super RTL 21:55 bis 23:40 Trickfilm ParaNorman USA 2012 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Norman, ein dreizehnjähriger Eigenbrödler, besitzt ein besonderes Talent: Er kann mit den Toten sprechen. Eines Tages vertraut ihm sein Onkel - der ebenfalls über die Gabe verfügt - an, dass er eine überaus wichtige Aufgabe erfüllen muss. Da des Nachts Hexen und Zombies seine Heimatstadt überfallen, muss Norman sein Talent nutzen, um diesen uralten Fluch endlich zu besiegen. Also nimmt der Junge seinen ganzen Mut zusammen und tritt den unheimlichen Wesen gegenüber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: David Kunze (Norman Babcock) Gabrielle Pietermann (Courtney Babcock) Kim Hasper (Mitch Downe) Hannes Maurer (Alvin) Klaus Sonnenschein (Mr. Prenderghast) Originaltitel: ParaNorman Regie: Chris Butler, Sam Fell Drehbuch: Chris Butler Kamera: Tristan Oliver Musik: Jon Brion Altersempfehlung: ab 12