Super RTL 20:15 bis 21:55 Trickfilm Die Piraten! Ein Haufen merkwürdiger Typen GB, USA 2012 2016-12-11 14:30 Stereo HDTV Ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Piraten soll seinem Kapitän den größten Wunsch erfüllen: Gerade weil seine Crew und er alles andere als der Schreckend er sieben Weltmeere sind, will der namenlose Kapitän um jeden Preis die Auszeichnung "Pirat des Jahres" ergattern. Dabei muss er sich nciht nur gegen seine ärgsten Rivalen, sondern auch gegen die Tollpatschigkeit seiner Mannen behaupten. Auf ihrem Weg dorthin verschlägt es die Besatzung bis ins weit entfernte London, wo sie gemeinsam mit einem verwirrten Wissenschaftler die finstere Königin, die nichts mehr verabscheut als Piraten, bekämpfen... Originaltitel: The Pirates! Band of Misfits Regie: Peter Lord, Jeff Newitt Drehbuch: Gideon Defoe