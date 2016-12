Super RTL 10:25 bis 10:55 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Rettet die Tortuga! CDN, USA 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Während das Wild Team bespricht, wohin das nächste Abenteuer führen soll, setzen plötzlich die Systeme der Tortuga aus und zwingen Jimmy zu einer unsanften Bruchlandung in der Sonora-Wüste. Dort muss Chloe zu ihrem Entsetzen feststellen, dass die seltenen Tellur-Kristalle, die den Kern des Schiffes mit Energie versorgen, so gut wie aufgebraucht sind. Der Tortuga droht der Totalschaden - es sei denn, Chris und Martin können innerhalb weniger Stunden neue Kristalle besorgen. Ohne ihre gewohnten technischen Hilfsmittel machen sich die Jungs auf die Suche, und lernen dabei die höflichsten Schlangen der Welt kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6