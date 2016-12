SAT.1 Emotions 22:10 bis 22:35 Comedy Sechserpack Klugscheißer & Wichtigtuer D 2007 2016-12-11 06:10 Merken Sketch-Comedy, heute mit dem Thema "Klugscheißer & Wichtigtuer": Was gibt es Schöneres als einen entspannten, sonnigen Tag im Garten - einfach mal die Seele baumeln lassen und an nichts denken. Schade nur, wenn die eigene Ehefrau mit nervigen Fragen zum unnötigen Störfaktor wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Shirin Soraya, Nina Vorbrodt, Emily Wood, Hanno Friedrich, Thomas M. Held, Mirco Reseg Originaltitel: Sechserpack Altersempfehlung: ab 6