TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap Paranormal Investigation - Geistern auf der Spur Der imaginäre Freund CDN 2016 Joe Cetrone und seine Familie wohnen seit fünf Jahren in New York und führen ein beschauliches Leben. Hauptberuflich arbeitet Joe für eine Telefongesellschaft, doch in seiner Freizeit geht der Vater eines zehnjährigen Sohnes einer sehr ungewöhnlichen Beschäftigung nach: Seit langem ist Joe als Geisterjäger im Einsatz und hat sich auf besonders gefährliche, paranormale Übergriffe spezialisiert. Als er zu einem Einsatz außerhalb seines Bundesstaates gerufen wird, bleibt sein Sohn mit der Großmutter allein zu Hause - und wird zur Zielscheibe eines heimtückischen Dämons, der dem Jungen nach dem Leben trachtet. Originaltitel: Haunted Case Files