TLC 16:25 bis 17:20 Dokusoap Gypsy Sisters Der Sommer ist vorbei, das Drama nicht USA 2013 Kayla möchte den Sommer mit einer hawaiianischen Luau-Party beschließen und die gesamte Gypsy-Verwandtschaft zu diesem Ereignis versammeln. Doch Mellie hat keine Zeit, weil sie Baby Richard in einer Baptistenkirche taufen lassen will. JoAnn möchte sich mit ihrer Schwester Sheena treffen, um ein Taufgeschenk für ihren Neffen zu kaufen, doch Sheena hat spontan die Stadt verlassen: Sie trifft Ehemann Henry, von dem sie getrennt lebt, um ihre Beziehung zu kitten. In der Zwischenzeit schleppt Nettie ihre Schwester zur Kosmetikerin, weil Mellie sich seit Wochen gehen lässt. Doch die 24-Jährige meckert an allem herum und will weder Dampfreinigung noch Schlammpackung. Originaltitel: Gypsy Sisters