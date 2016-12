TLC 13:40 bis 14:05 Dokusoap Alle meine Frauen Tag der Entscheidung USA 2014 Merken Vor zwei Wochen haben die Browns ihre Unternehmenspräsentation gehalten, um Investoren für ihre Schmuckmarke "My Sister Wife's Closet" zu gewinnen. Für eine 20-prozentige Firmenbeteiligung hatten sie ein Investment von 2,5 Millionen Dollar angesetzt und sind nun sehr gespannt, wie die Antwort lautet. Leider hatte sich Christine während des Geschäftstermins recht ungeschickt verhalten, so dass die ganze Sache platzen könnte. Janelle hat inzwischen einen neuen Trainingsplan zur Gewichtsabnahme bekommen und wird von Sean auf eine Kletterwand geschickt. Und Meri muss schnellstens nach Utah reisen, um in ihrem alten Haus einen Wasserschaden zu beheben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives