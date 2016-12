TLC 10:40 bis 11:40 Dokusoap Alle meine Frauen Der große Tag USA 2013 Merken Nach sechs Monaten schweißtreibender Eventplanung bleiben jetzt nur noch 48 Stunden, bis die große Zeremonie starten soll. Leider hinkt Patchworkfamilie Brown wie üblich ihrem Zeitplan hinterher: Die ausgetüftelte Beleuchtung funktioniert noch nicht, die 7000 Häppchen und Desserts für ihre 200 geladenen Gäste müssen noch vorbereitet werden, und, was das Schlimmste ist, die Outfits der Frauen sind noch immer nicht fertig! Als der Tag des Ehegelübdes endlich da ist, bricht Kody in Panik aus. Doch seine Kinder haben eine derart grandiose Überraschung für ihn und seine Frauen vorbereitet, dass die Feier zum unvergesslichen Event für alle wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives