SAT.1 Gold 19:25 bis 20:15 Krimiserie Agentin mit Herz Francines große Liebe USA 1987 Merken Jack Brody, einem ehemaligen Widersacher Lees, ist es gelungen, aus dem Gefängnis zu entfliehen - und er plant sofort seinen nächsten Coup: Er will den renommierten Forscher Dr. Dunleavy entführen. Doch der Wissenschaftler wird versteckt gehalten und besonders abgeschirmt. Um trotzdem an sein Ziel zu kommen, erschleicht sich Brody raffiniert über Francines Ex-Freund Jonathan Stone deren Vertrauen. Mit Erfolg: Er bekommt den Aufenthaltsort Dunleavys heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Beverly Garland (Dotty West) Mel Stewart (Billy Melrose) Martha Smith (Francine Desmond) Joseph Brutsman (Efraim Beaman) Murphy Dunne (Dr. Platt) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Burt Brinckerhoff Drehbuch: David Brown, Lynne Kelsey, Lee Maddux Musik: Mark Hoder Altersempfehlung: ab 12