SAT.1 Gold 13:35 bis 14:20 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Cooper gegen Dr. Quinn (2) USA 1995 Merken Sully findet heraus, dass Ethans wahre Motive für die Verweigerung der Adoption einen finanziellen Hintergrund haben: Sein steinreicher Schwiegervater will laut Testament sein Erbe an seine Enkel übertragen. Bleiben Ethan und Lilian kinderlos, ist das Geld weg. Somit landet der Sorgerechtsstreit vor Gericht. Dr. Quinn verliert den Prozess und ist am Boden zerstört. Auch die Kinder sind verzweifelt: Vor ihrer Abreise laufen sie weg ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Quinn - Medicine Woman) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Jessica Bowman (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Jonelle Allen (Grace) Barbara Babcock (Dorothy Jennings) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Daniel Attias, Chuck Bowman Drehbuch: Sara Davidson Musik: William Olvis