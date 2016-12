kabel1 classics 01:35 bis 02:55 Horrorfilm Wes Craven präsentiert Dracula II - The Ascension USA 2003 Frei nach Bram Stoker 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Medizinstudenten eine verbrannte Leiche untersuchen, entdecken sie an dem toten Körper Merkmale eines Vampirs. Als ihnen ein Fremder 30 Millionen Dollar für ihren Fund anbietet, jubeln sie ihm einen anderen Brandleichnam unter und verschwinden mit dem Vampir in ein abgelegenes Schloss. Dort legen sie die Leiche in Blut - und der tote Körper bewegt sich plötzlich wieder. Fasziniert beginnen die Studenten unheimliche Versuche mit ihrem eigenen und dem vampirischen Blut ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Billington (Dracula) Craig Sheffer (Professor Lowell) Jason Scott Lee (Pater Uffizi) Jason London (Luke) Diane Neal (Elizabeth Blaine) Khary Payton (Kenny) Brande Roderick (Tanya) Originaltitel: Dracula II: Ascension Regie: Patrick Lussier Drehbuch: Joel Soisson, Patrick Lussier Kamera: Douglas Milsome Musik: Marco Beltrami, Kevin Kliesch Altersempfehlung: ab 16