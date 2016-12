kabel1 classics 16:25 bis 18:05 Komödie Bad Santa USA, D 2003 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Willie T Stokes hat so gar nichts von einem Weihnachtsmann. Der ordinäre Griesgram säuft, hurt, flucht, kommt regelmäßig zu spät und beschimpft die Kinder, die sich ihm auf den Schoß setzen. Den Job als Kaufhaus-Weihnachtsmann hat er nur deswegen übernommen, um gemeinsam mit seinem kleinwüchsigen Komplizen an Heilig Abend den gut gefüllten Tresor seines Arbeitgebers ausräumen zu können. Doch es kommt anders: Ein argwöhnischer Chef, ein verschlagener Kaufhaus-Detektiv, eine gutaussehende Verehrerin und ein naiver Junge, der nicht aufhören will, an Weihnachten zu glauben, vermasseln ihm die Tour... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Bob Thornton (Willie T. Soke) Tony Cox (Marcus) Lauren Graham (Sue) John Ritter (Bob Chipeska) Bernie Mac (Gin Slagel) Brett Kelly (Das Kind) Lauren Tom (Lois) Originaltitel: Bad Santa Regie: Terry Zwigoff Drehbuch: Glenn Ficarra, John Requa Kamera: Jamie Anderson Musik: David Kitay Altersempfehlung: ab 12