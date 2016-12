MDR 04:40 bis 05:10 Magazin Sachsen-Anhalt Heute Moderne Kriminaltechnik: DNA-Labor Magdeburg ist den Tätern auf der Spur / Weihnachtsserie: Die Mühlenweihnacht von Abbenrode / Drittliga-Fußball: HFC und FCM wollen mit Siegen Spitzenplätze festigen / Sportler des Jahres in Sachsen-Anhalt / Fußball - 3.Liga (Herren): 1.FC Magdeburg- VfR Aalen / Fußball - 3.Liga (Herren): SV Wehen Wiesbaden - Hallescher FC / Sportnews D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Moderne Kriminaltechnik: DNA-Labor Magdeburg ist den Tätern auf der Spur / Weihnachtsserie: Die Mühlenweihnacht von Abbenrode / Drittliga-Fußball: HFC und FCM wollen mit Siegen Spitzenplätze festigen / Sportler des Jahres in Sachsen-Anhalt / Fußball - 3.Liga (Herren): 1.FC Magdeburg- VfR Aalen / Fußball - 3.Liga (Herren): SV Wehen Wiesbaden - Hallescher FC / Sportnews In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sascha Fröhlich Originaltitel: Sachsen-Anhalt Heute