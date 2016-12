ProSieben 13:30 bis 13:55 Comedyserie The Big Bang Theory Drei Monate im Eis USA 2009 16:9 Merken Sheldon bekommt vom Präsidenten der Universität das Angebot, eine dreimonatige Expedition zum Nordpol zu machen, um den Nachweis magnetischer Monopole zu erbringen. Leonard, Howard und Raj freuen sich zu früh auf einen Sommer ohne Sheldon, da er sie darum bittet, ihn als seine Crew zu begleiten. Kurz vor der Abreise erfährt auch Penny von dem Vorhaben und muss mit ihren Gefühlen kämpfen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Brian George (Dr. V. M. Koothrappali) Alice Amter (Mrs. Koothrappali) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady Kamera: Steven V. Silver