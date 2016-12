ProSieben 10:20 bis 10:45 Comedyserie The Big Bang Theory Die Las-Vegas-Kur USA 2009 16:9 Merken Howard hat Liebeskummer, weil Leslie Winkle mit ihm Schluss gemacht hat. Um ihn aufzumuntern, fahren Leonard und Raj mit ihm nach Las Vegas, aber Howard ist zu deprimiert, um das Hotelzimmer zu verlassen. Daraufhin stürzen sich Leonard und Raj ohne ihn ins Vergnügen und werden prompt von Mikayla, einer Prostituierten, angesprochen. Zunächst lehnen sie dankend ab, kommen aber dann auf die Idee, Howard mit Hilfe von Mikayla auf andere Gedanken zu bringen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Jodi Lyn O'Keefe (Mikayla) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver