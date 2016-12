ProSieben 07:35 bis 08:05 Comedyserie Mike & Molly Peggy geht aus USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Molly befürchtet Schlimmes: Mikes Mutter Peggy ist urplötzlich nett und höflich zu ihr und will mit ihr die Mittagspause verbringen. Doch Molly hat sich völlig umsonst Sorgen gemacht, denn Peggy braucht lediglich den Rat einer Frau, da sie ein Date hat - das erste, seit Mikes Dad sich aus dem Staub gemacht hat. Mike ist erleichtert, als er erfährt, dass seine Mutter nicht über ihn geredet hat, gleichzeitig aber fassungslos darüber, dass sie eine Verabredung hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Rondi Reed (Peggy) Nyambi Nyambi (Samuel) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Julie Bean, Carla Filisha Kamera: Gary H. Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6