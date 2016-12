ZDF neo 01:30 bis 03:25 Actionfilm Ungesühnt B 2009 Nach dem Roman von Jef Geeraerts Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mitten in Antwerpen wird ein Mitglied der albanischen Mafia wie ein Verräter hingerichtet. Der Sohn des Ermordeten, Nazim Tahir, reist nach Belgien, um seinen Vater zu rächen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten finden Kommissar Eric Vincke und sein Kollege Freddy Verstuyft Spuren zur albanischen Mafia und geraten zwischen die Fronten zweier verfeindeter Banden, des Shehu- und des Gaba-Clans. Der Gaba-Clan unter Anführer Pjetr Gaba (Fatos Kryeziu) steht schon seit längerem wegen illegalen Waffenhandels unter Beobachtung von Inspektor De Keyser (Filip Peeters) und Staatsanwalt Bracke (Jappe Claes). Ungewollt müssen Vincke (Koen de Bouw) und sein Kollege Verstuyft (Werner de Smedt) mit De Keyser kooperieren, um die Drahtzieher des Mordes zur Strecke bringen zu können. Bald stoßen die beiden auf Unstimmigkeiten, die sie in die eigenen Reihen führen. Das hindert den schwerblütigen Kommissar Vincke nicht, sich ganz allmählich seiner Kollegin Linda (Hilde De Baerdemaeker) zuzuwenden. Als die Polizistin bei einer Undercover-Operation erstochen wird, sinnt auch Vincke auf Rache und versucht mit allen Mitteln, den albanischen Clans das Handwerk zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Koen De Bouw (Eric Vincke) Werner De Smedt (Freddy Verstuyft) Blerim Destani (Nazim Tahir) Hilde De Baerdemaeker (Linda de Leenheer) Marieke Dilles (Naomi) Greg Timmermans (Wim Cassiers) Filip Peeters (Major De Keyser) Originaltitel: Dossier K. Regie: Jan Verheyen Drehbuch: Carl Joos, Erik Van Looy Kamera: Frank van den Eeden Musik: Chrisnanne Wiegel, Melcher Meirmans, Merlijn Snitker Altersempfehlung: ab 16