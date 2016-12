ZDF neo 20:15 bis 22:20 Komödie Liebe braucht keine Ferien USA 2006 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Amanda (Cameron Diaz) hat von ihrem Leben genug. In ihrem Job als Trailer-Produzentin läuft zwar alles tadellos, doch privat bringt sie nichts auf die Reihe. Als sie herausfindet, dass ihr Ehemann sie betrügt, wirft sie ihn hinaus und sucht nach einer Möglichkeit, sich über die Weihnachtstage so richtig zu entspannen. Doch als Single ist das gar nicht so einfach. Da stösst sie im Internet auf das Angebot von Iris (Kate Winslet), die ihr Haus in der Nähe von London zum Tausch anbietet. Iris hat einen Tapetenwechsel ebenso nötig wie Amanda: Ihre grosse Liebe hat sich soeben mit einer anderen verlobt. Die beiden Frauen sind sich schnell einig und tauschen Häuser, Autos und ein bisschen auch ihr Leben. Amanda trifft im verschneiten England auf Iris' Bruder Graham (Jude Law). Der charmante junge Mann hat es Amanda schnell angetan, aber eigentlich wollte sie sich ja aus Liebesdingen heraushalten. Das hat sich auch Iris vorgenommen. Der einzige Mann, für den sie sich in der Hitze von Los Angeles interessiert, ist beinahe 90. Drehbuchautor Arthur (Eli Wallach) erzählt Iris aus den glorreichen Zeiten des Hollywoodkinos. Sie überzeugt ihn schliesslich, trotz seines Gesundheitszustandes an einer Gala zu seinen Ehren teilzunehmen. Doch dann ist da auch noch der unglücklich verliebte Filmkomponist Miles, ein enger Mitarbeiter von Amanda, dem der Charme der schönen Engländerin nicht entgangen ist. Die Romanzen nehmen auf beiden Seiten des Ozeans ihren Lauf. Nancy Meyers ist für ihre romantischen Komödien bekannt. Die US-Regisseurin hat sich mit Filmen wie "What Women Want" oder "Something's Gotta Give" weltweit einen Namen gemacht. Mit "The Holiday" ist ihr eine leichtfüssige Weihnachtskomödie gelungen, für die sie gleich mehrere Stars verpflichten konnte: Die beiden Frauen werden von Kate Winslet und Cameron Diaz verkörpert, die Männer von Jude Law und Jack Black. Fans von Nancy Meyers dürften sich auch an ihrer neusten Filmarbeit "The Intern" erfreuen. Dort lässt die Regisseurin den Pensionär Robert De Niro auf Mode-Dotcom-Prinzessin Anne Hathaway treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Diaz (Amanda Wood) Kate Winslet (Iris Simpkins) Jude Law (Graham Simpkins, Bruder von Iris) Jack Black (Miles) Eli Wallach (Arthur Abbot) Edward Burns (Ethan) Rufus Sewell (Jasper Bloom) Originaltitel: The Holiday Regie: Nancy Meyers Drehbuch: Nancy Meyers Kamera: Dean Cundey Musik: Hans Zimmer