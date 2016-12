ZDF neo 18:45 bis 20:15 Krimi Inspector Lynley Wenn einer trägt des anderen Last GB 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im Londoner Hyde Park wird die Leiche der jungen Referendarin Emily Procter aufgefunden: Ihr wurde mit einem spitzen Gegenstand die Halsschlagader durchtrennt. Inspector Lynley und Sergeant Havers finden in Emilys Wohnung zunächst keine verwertbaren Spuren, nur ein neu installiertes Video-Sicherheitssystem erregt ihre Aufmerksamkeit, denn es passt nicht zu dem bescheidenen Appartement. Außerdem finden sich eine Anzahl von teuren Blumensträußen in der Wohnung, alle vom selben Kurierdienst zugestellt und jeder einzelne mit einer leeren Karte versehen. Emilys Eltern, Deborah (Diana Hardcastle) und Guy Proctor (David Yelland), berichten stolz, dass Emily nach ihrem Abschluss beim Staranwalt Tony Wainwright (Samuel West) als Referendarin gearbeitet hat. Ein Besuch Lynleys in der Kanzlei des auf internationales Menschenrecht spezialisierten Anwalts fördert jedoch eine andere Wahrheit zutage: Emily ist seit längerer Zeit nicht mehr in der Kanzlei erschienen. Hester Reed (Lindsey Coulson), Wainwrights Bürovorsteherin, vermutet, dass der jungen Frau der tägliche Stress zu viel geworden ist. Dann ergibt Laffertys (Paul Hickey) Untersuchung, dass Emily mit 23 Jahren noch Jungfrau war. Und als Lynley und Havers erfahren, dass die junge Frau für ihre Halbschwester Lisa Conroy (Georgia Mackenzie) gearbeitet hat, die als Geschäftsführerin eines Internetunternehmens Online-Peepshows ins Netz stellt, kommt endlich Bewegung in die Ermittlung. Ist Emily einem ihrer Kunden zum Opfer gefallen oder steckt mehr hinter ihrer Beziehung zur Anwaltskanzlei Wainwright? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathaniel Parker (Inspector Thomas Lynley) Sharon Small (Sergeant Barbara Havers) Isabella Calthorpe (Emily Proctor) Paul Hickey (Lafferty) Shaun Parkes (DC Winston Nkata) Ciaran McIntyre (O'Neill) Diana Hardcastle (Deborah Proctor) Originaltitel: The Inspector Lynley Mysteries Regie: Robert Bierman Drehbuch: Ed Whitmore Kamera: Gordon Hickie Musik: Andy Price