ZDF neo 16:45 bis 17:25 Dokumentation Die Marketing-Könige: Wer uns ständig shoppen lässt GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Rabatte hier, Ratenzahlung da - und überall lockt die Werbung. Durch Marketingtricks wird beim Käufer das Gefühl erzeugt, bestimmte Produkte oder Dienstleistungen haben zu müssen. In der Doku-Reihe geht der Journalist Jacques Peretti diesem Phänomen auf den Grund, trifft Marketing-Experten, die bei der Vermarktung von sehr begehrten Produkten die Fäden ziehen und fragt: Worin liegt eigentlich das Geheimnis unseres unaufhörlichen Konsums? In der ersten Folge der dreiteiligen BBC-Dokumentation erforscht Jacques Peretti, wie unser Konsumbedürfnis durch die raffinierten Marketingstrategien von Unternehmen aufrechterhalten wird. Um diesen Methoden auf den Grund zu gehen, besucht er Firmen wie IKEA und Apple. Gerade Elektronikkonzerne geben Konsumenten das Gefühl, dass Altes schlecht und Neues gut ist. Das Ergebnis sieht man auf jedem Wertstoffhof: Ein Großteil der weggeworfenen Geräte funktioniert noch. Originaltitel: The Men Who Made Us Spend