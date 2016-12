ZDFinfo 04:15 bis 04:58 Dokumentation Der Schlächter von Essex - Der Fall Jeremy Bamber GB 2011 2017-01-03 04:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Jeremy Bamber erschoss kaltblütig seine ganze Familie. Doch wie kam es zu diesem Mord? Hintergründe und Motive werden von Detektiven, Journalisten und Bekannten des Täters aufgedeckt. Die Dokumentation erzählt die Geschichten von aufsehenerregenden Fällen der britischen Kriminalgeschichte. Aus der Perspektive von Tätern und Opfern werden die Taten detailliert dargestellt. Polizei und Gerichtsmediziner erläutern die Motive und Hintergründe, exklusive Augenzeugen lassen durch ihre Schilderungen das Blut in den Adern gefrieren. Eine analytische Dokumentation über das Leben von Mördern und Opfern. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Crimes That Shook Britain: Jeremy Bamber Regie: Johnny Perks, Mike Le Han