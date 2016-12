ZDFinfo 01:20 bis 02:00 Dokumentation Geburt eines Serienkillers - Der Fall Dennis Nilsen GB 2009 2017-01-03 02:00 Stereo 16:9 Live TV Merken 15 Männer starben durch die Hand eines Mannes Dennis Nilsen. Alles begann mit dem Mord eines 14-Jährigen. Doch was bewegte ihn zum Beginn einer Karriere als Serienkiller? Die Dokumentation erzählt die Geschichten von aufsehenerregenden Fällen der britischen Kriminalgeschichte. Aus der Perspektive von Tätern und Opfern werden die Taten detailliert dargestellt. Polizei und Gerichtsmediziner erläutern die Motive und Hintergründe, exklusive Augenzeugen lassen durch ihre Schilderungen das Blut in den Adern gefrieren. Eine analytische Dokumentation über das Leben von Mördern und Opfern. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Crimes That Shook the World: Dennis Nilsen's First Kill Regie: Jeremy Turner