Magazin ML mona lisa Frauen, Männer & mehr Aggression und Gewalt gegen Polizisten / Freiburg kämpft um Neutralität / Die lange Suche nach dem Vater / Hinterm Rampenlicht: Andreas Gabalier / Das Theater am Ende der Welt D 2016 Aggression und Gewalt gegen Polizisten Tätliche Angriffe, Beleidigungen, mangelnder Respekt - immer häufiger werden die Hüter des Gesetzes selbst zum Angriffsziel. Was tun? Mit Polizisten auf Streife am Münchner Bahnhof. Freiburg kämpft um Neutralität Große Verunsicherung, seit in Freiburg ein 17-jähriger Afghane des Mordes an einer Studentin verdächtigt wird. Die Bevölkerung reagiere mit Besonnenheit, meint der Bürgermeister. Stimmt das? Die lange Suche nach dem Vater Bärbel hat ihr Familiengeheimnis gelüftet. Jahrzehntelang suchte sie nach ihrem Vater, einem Sowjetsoldaten. Nun hat sie ihre Halbgeschwister in Sibirien gefunden und besucht. Hinterm Rampenlicht: Andreas Gabalier Er sei ein "Volks-Rock-'n'-Roller", sagt Andreas Gabalier. Ein Konzept, mit dem der Musiker aus Leidenschaft Massen begeistert. Bei ML spricht er über seine Wünsche, Familie und Erfolg. Das Theater am Ende der Welt Weit weg vom Trubel liegt im Oderbruch der Sehnsuchtsort des Künstlers Tobias Morgenstern. Mit viel Herzblut hat er sich dort seinen Lebenstraum erfüllt und ein Theater gegründet. Moderation: Barbara Hahlweg