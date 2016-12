ZDF 20:15 bis 23:15 Show Der Quiz-Champion Das härteste Quiz Deutschlands mit Johannes B. Kerner D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Eventshow "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner meldet sich mit einem besonderen Highlight zurück: Im "2016-Special" drehen sich alle Fragen um die vergangenen zwölf Monate. Welcher kluge Kandidat kennt sich im Jahr 2016 aus und möchte 100 000 Euro gewinnen? Die prominenten Experten sind: Boris Becker (Sport), Frauke Ludowig (Zeitgeschehen), Heiner Geißler (Politik), Sasha (Musik) und Veronika Ferres (Film- und Fernsehen). Viele Ereignisse des Jahres 2016 sind den Menschen in guter Erinnerung. Doch wer weiß am Jahresende noch, welches Land der erste Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM war? Und wie steht es um das Wissen außerhalb von Sport, zum Beispiel bei den Highlights aus Film und Fernsehen oder den Newcomern in der Kategorie Musik? Das will Johannes B. Kerner herausfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Boris Becker (Sport), Frauke Ludowig (Zeitgeschehen), Heiner Geißler (Politik), Sasha (Musik) Originaltitel: Der Quiz-Champion Regie: Michael Maier