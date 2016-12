ZDF 19:25 bis 20:15 Familienserie Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen Folge: 45 Alle gegen Einen D 2016 2016-12-10 05:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Leonie ist verliebt. Marie stöbert und erfährt aus dem Tagebuch, dass es um Jo geht. Als der ihr auch noch arglos falsche Signale sendet, muss Andreas versuchen, ihn zu sensibilisieren. Doch das geht vollkommen schief. Jetzt kriselt es auch zwischen Marie und Andreas - wegen der Kinder. Währenddessen wird an Andreas ein anderes Problem herangetragen: Rektorin Dr. Kern ist an der Schule der Kinder einem üblen Shitstorm zum Opfer gefallen. Aus Rücksicht auf die Gefühle des jeweils anderen wollen sowohl Astrid als auch Philip kündigen. Doch Andreas schiebt dem Ganzen zunächst einen Riegel vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Böer (Andreas Tabarius) Cordelia Wege (Marie Büchner) Lukas Karlsch (Thomas Tabarius) Tom Hoßbach (Johannes Tabarius) Carlo Bohnenkamp (Tim Büchner) Johanna Hens (Leonie Büchner) Carin C. Tietze (Astrid Kurland) Originaltitel: Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Stefani Straka Kamera: Marc Stoppenbach Musik: Andreas Weidinger