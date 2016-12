Das Erste 14:30 bis 16:00 Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel CS, DDR 1973 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Märchen von "Aschenbrödel" ist in vielen Ländern bekannt. Die Tschechen haben eine eigene Version, die zwar auch mit einem Wunschbaum zu tun hat, mit dem König und der Stiefmutter, in der aber einiges anders ist. Dieses Aschenbrödel kann nämlich schießen wie ein erfahrener Jäger, reiten wie ein zünftiger Cowboy, auf Bäume klettern wie ein richtiger Lausejunge. Der König findet es an der Zeit, dass sein Sohn heiratet. Viele junge Damen von nah und fern werden zu einem Ball eingeladen, damit sich der Prinz entscheiden soll. Zu den geladenen Gästen gehören auch Aschenbrödels Stiefmutter und deren Tochter Dora. Sie hofft, den Prinzen für sich zu gewinnen, Aschenbrödel soll zu Hause bleiben und Erbsen aus der Asche lesen. Der Ball auf des Königs Schloss ist in vollem Gange. Der Prinz langweilt sich bis zu dem Augenblick, als plötzlich eine junge Dame mit einer kostbaren Robe bekleidet den Saal betritt. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Der Prinz fordert die Unbekannte zum Tanz auf. Aschenbrödel gibt sich nicht zu erkennen, und als ihr der Prinz einen Heiratsantrag macht, soll er zuerst ein Rätsel lösen. So schnell, wie sie gekommen ist, ist sie wieder verschwunden. Auf der Treppe findet der Prinz ihren Schuh. Wird er die Schöne wieder sehen und das Rätsel lösen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Libuse Safránková (Aschenbrödel) Pavel Trávní?ek (Prinz) Carola Braunbock (Stiefmutter) Rolf Hoppe (König) Karin Lesch (Königin) Holger Eckert (Zeremonienmeister) Ostara Körner (Gräfin Stauff) Originaltitel: Tri orisky pro Popelku Regie: Václav Vorlícek Drehbuch: Václav Vorlícek Kamera: Josef Illík Musik: Karel Svoboda Altersempfehlung: ab 6