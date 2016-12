Disney Channel 22:20 bis 22:55 Trickserie Familie Feuerstein Vermasselte Geburtstagsgeschenke USA 1962 HDTV Merken Gute Hausfrauen haben stets etwas Geld in der Hinterhand. Als Fred in Wilmas Sachen eine Haarnadel sucht, um den Toaster zu reparieren, entdeckt er ihr geheimes Versteck. Von dem Geld kauft er sich eine Bowlingkugel. Wilma ist erschrocken, weil sie denkt, ein Einbrecher habe ihr Geld entwendet - und traurig, weil sie Fred nun nicht das Geburtstagsgeschenk kaufen kann, das sie ihm schenken wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Flintstones Regie: Joseph Barbera, William Hanna Drehbuch: Harvey Bullock