Disney Channel 07:25 bis 08:00 Trickserie Jake und die Nimmerland Piraten Folge: 64 Ei-Ei-Eiskaltes Nimmerland / Die Stinktier-Käfer USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Percy, der Pinguin hilft Jake und seiner Crew, die glühend-heißen Feuerrubine zu finden, während Skully krank ist. (b) Bones bringt einen Stinktier-Käfer an Bord der Jolly Roger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jake and the Never Land Pirates Regie: Howy Parkins Drehbuch: Mark Seidenberg