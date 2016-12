Phoenix 22:30 bis 00:00 Dokumentation Der Traum von Kurdistan D 2016 2016-12-15 03:05 Merken Kurdistan ist weit mehr als eine wilde, mythische Landschaft aus den Büchern Karl Mays. Seit den 1960iger Jahren kämpfen kurdische Peschmerga-Rebellen für ihren Traum von einem großen, eigenen Staat. Das Kurden-Gebiet im Irak ist reich an Gas und Öl, eigentlich könnte hier Wohlstand herrschen. Doch ausländische Mächte, die IS-Miliz und radikale Salafisten bedrohen die Hoffnung auf ein liberales Kurdistan. Über mehrere Wochen ging Filmemacher Christian Gropper auf Spurensuche im Kurden-Gebiet im Norden des Irak, und fragte die Menschen vor Ort nach ihrem Traum von Kurdistan und warum dieser so schwer zu erkämpfen ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Traum von Kurdistan