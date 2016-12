Phoenix 10:00 bis 10:45 Reportage Der Supercop und seine Opfer Justizskandal in New York D 2016 2016-12-11 05:15 Merken Endlich frei: Unschuldig wegen Mordes zu zweimal 40 Jahren verurteilt, bleibt Shabaka Shakur 27 Jahre im Gefängnis, davon sechs Jahre in Einzelhaft, bis er endlich entlassen wird. Sein böser Geist heißt Louis Scarcella, Detektiv der NYPD und Supercop, genannt "the Closer" (der Schließer), weil er immer alle Mordfälle abschloss. Der ehemalige Polizist wird beschuldigt, dutzende, meist Schwarze, unschuldig in den Knast gebracht zu haben: mit angeblichen Geständnissen, bezahlten Kronzeugen und aufbereitetem Beweismaterial. Die Stadt New York musste bereits 100 Millionen Dollar Schadenersatz an freigesprochene Justizopfer zahlen. Doch Shabaka Shakurs Schicksal ist auch eine Geschichte von Liebe und Freundschaft. Seine Ehefrau Lanette heiratete er im Gefängnis. 20 Jahre hat sie auf ihn gewartet. Doch Shabaka Shakurs Schicksal ist auch eine Geschichte von Liebe und Freundschaft. Seine Ehefrau Lanette heiratete er im Gefängnis. 20 Jahre hat sie auf ihn gewartet. Ohne sie, sagt er, hätte er nie durchgehalten. Und dann seine Freundschaft mit Derrick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Supercop und seine Opfer