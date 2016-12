Phoenix 07:15 bis 08:45 Dokumentation Die Bernsteinstraße D 2012 2016-12-10 17:15 Live TV Merken Ein Stein, der brennt, schwimmt und Millionen Jahre altes Leben konserviert: Bernstein. Der Film folgt der Spur des Bernsteinhandels in der Bronzezeit von Ägypten bis zum südbayerischen Bernstorf. Die versunkene Siedlung war ein bronzezeitlicher Knotenpunkt auf der über 5000 Kilometer langen Route zur baltischen Ostseeküste. Bernstorf, häufig als das "bayerische Mykene" bezeichnet, ist eine der derzeit aufregendsten Grabungen in Deutschland. Ein Stein, der eigentlich gar keiner ist, aber mächtige Herrscher in seinen Bann zog. Kaiser Nero war besessen von dem Gold des Meeres. Mit tausenden von Bernsteinstückchen verwandelte der Imperator für einen einzigen Tag die Gladiatoren-Spiele in ein glitzerndes Spektakel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Bernsteinstraße Regie: Gisela Graichen, Peter Prestel Drehbuch: Gisela Graichen, Peter Prestel