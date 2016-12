NDR 22:45 bis 23:10 Familienserie Neues aus Büttenwarder Folge: 4 Mambo D 2009 Untertitel 16:9 Merken Klingsiehl ist der Schauplatz des diesjährigen norddeutschen Tanzderbys, nachdem man im Vorjahr als Sieger aus dieser Veranstaltung hervorgegangen ist. Voller Neid blickt Bürgermeister Schönbiehl zum Nachbarort, dem durch dieses Großereignis beträchtliche Summen in die Gemeindekasse gespült werden. In Büttenwarder kann man davon nur träumen. Allein schon die Teilnahme an dem Wettkampf erscheint illusorisch. Denn, so stellt Schönbiehl voller Bitterkeit fest, in Büttenwarder gibt es keine Frauen. Doch da irrt der renommierte Lokalpolitiker. Während Brakelmann und Adsche noch ahnungslos den Abend Revue passieren lassen, entdeckt Kuno auf dem Reiterhof drei Gäste, die ganz anders sind als er: Es sind Frauen. Sie sind allein, sie sind reizend und sie haben Lust, zu tanzen. Für Brakelmann, Adsche, Shorty und Kuno beginnt ein ganz großes Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Kurt Brakelmann) Sven Walser (Kuno) Axel Olsson (Shorty) Peter-Heinrich Brix (Arthur "Adsche" Tönnsen) Günter Kütemeyer (Bürgermeister Schönbiehl) Diana Schulte-Kellinghaus (Redaktion:) Originaltitel: Neues aus Büttenwarder Regie: Guido Pieters Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Michael Sigloch