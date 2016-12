BR Fernsehen 23:30 bis 01:00 Komödie Für eine Nacht... und immer? D 2015 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf einer Geschäftsreise hat Karrierefrau Eva einen One-Night-Stand mit dem 21 Jahre jüngeren Tom. Er fasziniert sie so sehr, dass sie sich auf eine Affäre mit ihm einlässt. Für Tom spielen weder Altersunterschied noch Konventionen eine Rolle, aber Eva hat Zweifel. Sie fürchtet Tratsch, Missgunst und das Unverständnis ihrer Tochter Leonie. Auf einer Geschäftsreise lernt Eva in Slowenien den Pokerspieler Tom kennen. Sie ist Mitte 40, er 23. Von seinem Sex-Appeal angezogen, lässt sie sich auf eine Nacht mit ihm ein. Zurück in München, möchte Eva den leidenschaftlichen One-Night-Stand stillschweigend abhaken, doch zu ihrer Überraschung steht Tom plötzlich vor ihr. Die Affäre flammt neu auf und wirft ihr geordnetes Leben über den Haufen: Sie beendet eine vielversprechende Liaison mit ihrem Chef Hajo und lässt sich ganz auf den jugendlichen Draufgänger ein. Mehr, als ihr Herz an einen professionellen Spieler zu verlieren, fürchtet Eva, sich wegen des Altersunterschiedes lächerlich zu machen. Selbst ihre deutlich jüngere Kollegin Dumi fühlt sich für das "Schnittchen" Tom bereits zu alt. Bei ihrer erwachsenen Tochter Leonie stößt Eva auf Unverständnis. Sogar sie selbst muss sich eingestehen, dass sie den Gedanken einer Beziehung mit einem deutlich jüngeren Mann mitunter mehr als unangenehm findet. Nur Tom gibt unbeirrbar nichts auf Konventionen oder Befürchtungen: Er will mit Eva zusammen sein, und zwar für immer. Trotz aller hämischen Prognosen findet Eva in Tom die große Liebe. Aber sobald sie die glückliche Zweisamkeit verlassen, muss Eva ertragen, dass Tom für ihren Schwiegersohn gehalten oder über den augenfälligen Altersunterschied getuschelt wird. Beeindruckend spielt Juliane Köhler eine Wissenschaftlerin, die sich über eigene Ängste ebenso wie gesellschaftliche Ablehnung und verletzende Anfeindungen hinwegsetzen muss. Regie führte Sibylle Tafel, die auch an dem Drehbuch mitgearbeitet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliane Köhler (Eva) Marc Benjamin (Tom) Dominic Raacke (Hajo Koller) Alice Dwyer (Leonie) Johannes Zirner (Dennis) Anastasia Papadopoulou (Dumi) Claudia Messner (Erica Schütte) Originaltitel: Für eine Nacht ... und immer? Regie: Sibylle Tafel Drehbuch: Brigitte Blobel, Robert Krause, Sibylle Tafel Kamera: Thomas Etzold Musik: Martin Tingvall Altersempfehlung: ab 12