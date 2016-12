BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Tragikomödie Nebenwege D 2014 2016-12-10 01:00 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Seine ihm fremd gewordene 14-jährige Tochter Marie im Schlepptau will Richard seine demenzkranke Mutter Hilde ins Pflegeheim bringen. Doch plötzlich ist die alte Frau verschwunden. Sie hat sich spontan zu einer Wallfahrt nach Altötting aufgemacht. Richard und Marie müssen ihr folgen. Eine Reise beginnt, in deren Verlauf nicht nur Vater und Tochter ihre Fremdheit überwinden ... Für Richard Beller waren die letzten Jahre kein Zuckerschlecken. Die Trennung von seiner Frau und die harte Arbeit im Architekturbüro haben ihn viel Kraft gekostet. Darunter hat auch das Verhältnis zu seiner 14-jährigen Tochter Marie enorm gelitten. Sie gibt ihm die Schuld an der Trennung der Eltern. Zu allem Überfluss ist auch Richards 78-jährige Mutter Hilde seit einiger Zeit zum "Problem" geworden, sie zeigt unleugbare Anzeichen von Alzheimer. An diesem Wochenende soll sie ins Altersheim umziehen. Ausgerechnet jetzt droht der wichtigste Auftrag seines Lebens durch ein technisches Problem im Büro wegzubrechen. Richard versucht sein Bestes, doch seine Mutter sträubt sich vehement dagegen, ins Altersheim zu ziehen und Marie schmollt, weil Richard ihren Geburtstag vergessen hat. Hilde trifft in dieser verfahrenen Situation den Entschluss, zur Schwarzen Madonna nach Altötting zu pilgern, die ihr auch schon in anderen schwierigen Lebenslagen geholfen hat. Während Vater und Tochter noch zanken, macht Hilde sich auf den Weg - in Hausschuhen und Kittelschürze. Als Richard bemerkt, dass seine Mutter weg ist, macht er sich mit seiner Tochter auf die Suche nach Hilde. Es beginnt eine abenteuerliche Reise durch Bayern, die die drei auf vielen Umwegen mit jedem Schritt näher zusammenführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Ostermayer (Hilde Beller) Roeland Wiesnekker (Richard Beller) Lola Dockhorn (Marie) Tilo Prückner (Ferdl) Peter Rappenglück (Wirt) Thomas Kress (Polizist von Moosbruck) Monika Baumgartner (Oberin) Originaltitel: Nebenwege Regie: Michael Ammann Drehbuch: Michael Ammann Kamera: Fabian Rösler Musik: Thomas Osterhoff Altersempfehlung: ab 6