NDR 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Das Gespenst D 2008 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf dem Flughafen Hannover-Langenhagen wird ein Polizist bei einer Personenkontrolle erschossen. Was aussieht wie die panische Reaktion eines Kriminellen, wird zunehmend mysteriöser. Alle Überwachungskameras waren zur Tatzeit ausgefallen. Für Charlotte Lindholm scheint der Fall allerdings bereits nach wenigen Stunden klar. Zu ihrer eigenen Überraschung ist die mutmaßliche Mörderin ihre Jugendfreundin Manu. Sie wird von Charlotte gefasst. Kurze Zeit später zieht jedoch der Verfassungsschutz den Fall an sich, um Manu wieder freizulassen. Man habe keine stichhaltigen Beweise für ihre Schuld gefunden. Charlotte ist empört und recherchiert Manus Lebenslauf. Sie findet heraus, dass Manu lange für verschiedene Hilfsorganisationen u. a. im Kongo gearbeitet hat. In der geheimen Akte der Freundin findet sie Hinweise, dass sie sich einer radikalen Gruppe angeschlossen haben könnte. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, den brutalen, von westlichen Nationen geduldeten Bürgerkrieg in dem zentralafrikanischen Land zu beenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Furtwängler (Charlotte Lindholm) Ingo Naujoks (Martin Felser) Karoline Eichhorn (Manu Seehausen) Pierre Besson (Jens Osburg) Kathrin Ackermann (Annemarie Lindholm) David Rott (Edgar Strelow) Hansa Czypionka (Klaus Ritter) Originaltitel: Tatort Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Stefan Dähnert Kamera: Gero Steffen Musik: Jörg Lemberg Altersempfehlung: ab 12