Christian Oswald, Inhaber der ischool, einer elitären Nachhilfeschule in Berlin, stürzt in eine Grube. Was hat er am frühen Morgen auf einem Friedhof gemacht? Oswald wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Offenbar wollte der Schulleiter die GPS-Daten einer Geocaching-Route überprüfen, eine moderne Form der Schnitzeljagd, mit Matheaufgaben für seine Schüler. Maren Oswald, Ehefrau des Opfers und Mitinhaberin der ischool, zeigt sich sehr gefasst, als sie erfährt, was mit ihrem Mann passiert ist. Sie hat die Aufgaben für die Route entwickelt. Also kennt sie alle Stationen. Laut ihrer Aussage muss das Spiel manipuliert worden sein, da die Route um eine Aufgabe erweitert wurde, nämlich um diejenige, die zu der heimtückischen Falle führte. Wer wollte Oswald schaden? Schnell wird deutlich, dass Oswald an seiner eigenen Schule wenig beliebt war. Ganz im Gegensatz zu dem Lehrer Pawel Hagen, der in der Gunst der Schüler hoch zu stehen scheint. Hagen lehnt Oswalds traditionellen, autoritären Unterrichtsmethoden ab und sucht das persönliche Verhältnis zu seinen Schülern. Es stellt sich heraus, dass Pawel Hagen vor einigen Wochen von Oswald gekündigt wurde, was auf starken Widerstand der Schüler traf. Besonders der labile Schüler Max Leopold hat eine enge Beziehung zu Pawel aufgebaut, der auf viele Schüler einen starken Einfluss zu haben scheint. Den vermeintlichen Suizidversuch vor ein paar Wochen, den Max begangen haben soll, stellt der Schüler hingegen als Mutprobe dar. Die Ermittler versuchen herauszufinden, was die Konflikte innerhalb der ischool mit dem Mordversuch am Schulleiter zu tun haben. Schauspieler: Friederike Kempter (Julia Klug) Matthias Klimsa (Johannes Sonntag) Kirsten Block (Marianne Klug) Torsten Michaelis (Jürgen Klug) Oliver Bender (Patrick Klug) Julia Becker (Elke Büning) Floriane Daniel (Nadja Bock) Originaltitel: Hauptstadtrevier Regie: Bodo Schwarz Drehbuch: Uwe Wilhelm Kamera: Heiko Merten Musik: Thomas Klemm