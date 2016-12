NDR 13:30 bis 13:55 Dokusoap Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Der Lockvogel Der Lockvogel / Ein Lockvogel / Eine schmackhafte Belohnung / Ein fettes Mahl D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Ein Lockvogel: Dort, wo die Schwarzschwanzpräriehunde wohnen, wird schon demnächst gebaut, ein kleiner Himalaya für die Schneeleoparden. Deshalb müssen die Präriehunde erst einmal ihr Revier verlassen. Zehn von elf leben schon seit einiger Zeit in der rückwärtigen Tierhaltung des Gondwanalands. Nur einer, der letzte Mohikaner, will seinen Bau einfach nicht räumen. Keine Falle, kein schmackhafter Maiskolben, kein gutes Zureden haben bisher geholfen. Doch die Pfleger lassen nicht locker. Es wird jeden Tag kälter. Und der Flug in die neue Heimat Türkei ist auch schon gebucht. Deshalb soll ein Lockvogel, ein Präriehund aus der eigenen Familie, ihn erweichen. Die Nagetiere sind sehr gesellig und wenn alles klappt, zieht ihn vielleicht die Sehnsucht nach den anderen in die Falle. Eine schmackhafte Belohnung: Zwei Brote verdrückt ein Elefant am Tag. In der kalten Jahreszeit vielleicht auch ein bisschen mehr, denn da gehen die Dickhäuter nicht mehr so lange ins Freie, verbringen stattdessen noch mehr Zeit mit Training. Und für jede gut gemachte Übung gibt es ein Stück Brot als Belohnung. Das mögen alle Elefanten. An diesem Morgen ist Rani die Erste. Sie muss brav auf alle Kommandos hören, sich abbürsten und an einer Kette fixieren lassen. Mit ihren nur fünf Jahren macht sie das schon wie eine Große. Auch wenn sie den ernsthaften Sinn des Ganzen sicherlich noch nicht versteht. Ein fettes Mahl: Wenn ein Schwein zu viel zu fressen bekommt, verfettet es schnell. Für das Pustelschwein Miss Piggy gilt aber momentan eine Ausnahme. Janet Reinsch spart nicht mit Leckerbissen, die sie ihr hin und wieder unterschiebt. Seit kurzer Zeit ist die Sau wieder Mutter, hat drei gesunde Ferkel zur Welt gebracht, die sie ordentlich fordern. Für die Schweinchen aus den Tropen ist der europäische Herbst zu kalt, deshalb hüten sie noch den Stall. Janet tischt eine Portion zum Sattwerden auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.