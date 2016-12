TNT-Serie 20:15 bis 21:05 Krimiserie Good Behavior Schönheit, wem Schönheit gebührt USA 2016 16:9 Merken Letty wendet sich an Javier, um dem Chaos zu entfliehen, dass sie unabsichtlich bei ihrem Klassentreffen verursacht hat. Dieser ist auf dem Weg zu seiner Schwester Ava und hofft, dass sie ihm erklären kann, warum er plötzlich Anrufe von seiner Familie bekommt. Christian folgt ihnen um Letty zu verhaften, doch die dreht den Spieß um und zieht ihren Bewährungshelfer in einen ihrer Pläne hinein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Dockery (Letty) Juan Diego Botto (Javier) Terry Kinney (Christian) Gideon Emery (Silk) María Botto (Ava) Caroline Arapoglou (Hot Female Bartender) Drew Matthews (Todd) Originaltitel: Good Behavior Regie: Mikkel Nørgaard Drehbuch: Chad Hodge