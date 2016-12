TNT-Serie 01:10 bis 02:05 Krimiserie Signos - Im Zeichen der Rache Zwillinge ARG 2015 16:9 Merken Der angesehene Dorfarzt Antonio lebt bei seiner Schwester und deren Familie in San Rafael de los Penitentes, einem ruhigen und beschaulichen Ort in Argentinien. Doch die Dorfidylle findet ein jähes Ende als der Priester und dessen Bruder in der Kirche ermordet und bizarr drapiert aufgefunden werden. Noch ahnt niemand, dass hinter Antonios ruhiger Fassade seit Jahren Rachedurst brodelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julio Chávez (Antonio Cruz) Claudia Fontán (Laura Cruz) Alberto Ajaka (Pablo Agüero) Cristina Alberó (María del Carmen) Originaltitel: Signos Regie: Daniel Barone Musik: Diego Monk