TNT-Serie 19:30 bis 20:15 Jugendserie O.C., California Die letzte Chance USA 2006 16:9 Merken Summer, Seth und Ryan starten eine Kampagne, damit ihre Freundin Marissa wieder die Harbor High besuchen kann. Die möchte jedoch gar nicht zurück, da sie für Johnny da sein will, der daraufhin eine schwierige Entscheidung trifft. Summers Vater, Dr. Neil Roberts, und Julie beschließen, dass sie ihren Töchtern die Wahrheit sagen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Mischa Barton (Marissa Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Melinda Clarke (Julie Cooper) Originaltitel: The O.C. Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Josh Schwartz, Mike Kelley Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin