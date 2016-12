Spiegel Geschichte 04:10 bis 04:55 Dokumentation Churchills geheimes Waffenlabor GB 2014 Stereo 16:9 Merken In Englands dunkelster Stunde stellte Winston Churchill ein Team exzentrischer Genies zusammen. Ihr Ziel: Der Kampf gegen Nazi-Deutschland. Ihr Auftrag war es, ungewöhnliche Waffen zu bauen, mit denen man sich im Fall einer deutschen Invasion verteidigen wollte. Im Geheimlabor wurde alles eingesetzt, was irgendwie hilfreich erschien. Von der Salatschüssel bis zum Kondom - die n-tv Dokumentation zeigt, mit welchen Plänen sich die Briten gegen die Deutschen zur Wehr setzten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Churchills geheimes Waffen-Labor