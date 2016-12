Spiegel Geschichte 01:40 bis 02:30 Dokumentation Geheimakte Drittes Reich Der Todesstrahl GB 2015 Stereo 16:9 Merken Die Nazi-Herrschaft birgt immer noch Geheimnisse. Viele Gerüchte ranken sich um den sogenannten 'Todesstrahl'. Angeblich haben die Nazis unter Hitlers Diktatur an Technologien geforscht, die ihrer Zeit weit voraus waren. Was ist dann am Mythos um geheime Labore? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nazi Secret Files Altersempfehlung: ab 12