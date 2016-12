Classica 03:15 bis 04:55 Musik Europakonzert aus Madrid Emmanuel Chabrier: España / Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez / Sergej Rachmaninow: Symphonie Nr. 2 e-Moll op. 27 D 2011 Stereo 16:9 Merken Emmanuel Chabrier: España - Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (Solist: Cañizares, Gitarre) - Sergej Rachmaninow: Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27. Berliner Philharmoniker, Leitung: Simon Rattle. Die Europakonzerte der Berliner Philharmoniker sind ein Beitrag des renommierten Orchesters zur europäischen Vereinigung. Sie finden jedes Jahr am 1. Mai (der Wiederkehr des Gründungstages des Orchesters 1882) in einem anderen europäischen Ort statt, 2011 im Teatro Real in Madrid. Der Gitarrist Juan Manuel Cañizares (geboren 1966 in Sabadell) zählt zu den führenden Flamenco-Musikern Spaniens. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Cañizares (Gitarre) Originaltitel: Europakonzert aus Madrid Musik: Alexis Emanuel Chabrier, Joaquín Rodrigo, Sergej Rachmaninow