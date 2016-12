Classica 22:00 bis 23:00 Musik Festliches Adventskonzert aus der Frauenkirche Dresden - Bertrand de Billy/Vittorio Grigolo Weihnachtliche Werke von Händel, Vivaldi, Haydn, Mozart, Rossini, Schubert D 2010 Stereo 16:9 Merken Die aus Chile stammende Sopranistin Carolina Ullrich und der italienische Tenor Vittorio Grigolo sind die Solisten in diesem feierlichen Adventskonzert aus der 2005 wiedereröffneten Frauenkirche in Dresden. Bertrand de Billy dirigiert den Kammerchor der Frauenkirche, den Sächsischen Staatsopernchor und die Staatskapelle Dresden. Es erklingen weihnachtliche Werke von Händel, Vivaldi, Haydn, Mozart, Rossini, Schubert und anderen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Carolina Ullrich (Sopranistin), Vittorio Grigolo (Tenor) Originaltitel: Festliches Adventskonzert aus der Frauenkirche Dresden - Bertrand de Billy/Vittorio Grigolo