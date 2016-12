KI.KA 16:20 bis 16:55 Trickserie Garfield Monster Odie / Superheld im Einsatz / Badetag F, USA 2008-2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Monster Odie: Ein Meteor vom Weltraumquadranten Beta-Blau schlägt auf die Erde. Und das hat fatale Folgen. Jedes Lebewesen, das mit den Überresten des Meteors in Berührung kommt, verwandelt sich in seine prähistorische Form zurück. Jon und Garfield erleben das zunächst in Form einer riesigen Monsterfliege, die in Vitos Pizzeria am Nebentisch Suppe schlürft. Doch es kommt noch schlimmer: Odie kommt mit den Überresten des Meteors in Berührung und verwandelt sich in ein gigantisch großes Monster-Schoßhündchen, das die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Superheld im Einsatz: Jon ist aufgeregt, denn er soll in einem Comicladen Autogramme geben. Die Aufregung schlägt in schläfrige Enttäuschung um, als er feststellen muss, dass niemand kommt, um sich von ihm ein Autogramm zu holen. Stattdessen werden Jon, Garfield und Odie Zeuge eines dreisten Raubes. Eine Comic-Rarität, die ungefähr eine Million Dollar wert ist, wird trotz Anwesenheit eines Wachmannes geklaut. Der Besitzer des Comicladens ist verzweifelt. Seine Existenz scheint endgültig ruiniert zu sein. Aber dann treten ein Superheld und dessen Sidekick auf den Plan. Der "Rächer mit dem Umhang" alias Garfield und sein treuer Gefährte "Schlabberzunge" alias Odie werden das Kind schon schaukeln - Badetag: Garfield und Odie spielen Nermal einen Streich. Doch nachdem Nermal dadurch im Schlamm gelandet ist, erwischt es die beiden selbst. Auch sie finden sich im Schlamm wieder. Als Jon die drei dort entdeckt, heißt es ab in die Badewanne. Damit das Baden nicht so langweilig ist, lässt Garfield seine Fantasie spielen und geht zusammen mit Odie und Nermal auf eine abenteuerliche Reise. Auf der sie unter anderem einen sprechenden Schwamm namens Schwamm und drei grausam schlecht singende Meerjungfrauen kennenlernen - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme