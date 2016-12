KI.KA 07:35 bis 08:00 Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Das verlorene Kleeblatt USA 2006 2016-12-19 09:55 Stereo Live TV Merken Das verlorene Kleeblatt: Heute erinnert sich Opa Ringel für seine Enkelkinder an das verlorene Kleeblatt. Das war nicht irgendein Kleeblatt, nein, dies war etwas ganz Besonderes. Die drei Freunde hatten es von ihrem Lehrer Mr. Hornsby geliehen bekommen. Und der hatte sie inständig darum gebeten, auf dieses Stück besonders gut aufzupassen. Nun stand der Vortrag, den die drei über Irland halten sollten, an. Alles war perfekt vorbereitet, doch da entdeckt Ringel plötzlich, dass das Kleeblatt verschwunden ist. Was tun? Jeder versucht sich zu erinnern, wann und wo er den Talisman das letzte Mal gesehen hat. Wird das gute Stück wieder auftauchen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Sindy McKay Musik: Mike Tavera, Steve Marson, Geoff Levin, Harriet Schock