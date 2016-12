3sat 22:45 bis 23:15 Dokumentation Mythos Beethoven Der Kranke D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das "Heiligenstädter Testament" ist eines der ergreifendsten Beethoven-Dokumente. Verzweifelt beklagt Beethoven darin seinen zunehmenden Gehörverlust. Er schreibt: "Es fehlte wenig, und ich endigte selbst mein Leben nur sie die Kunst, sie hielt mich zurück". Zur Zeit der Entstehung der "Hammerklaviersonate" passiert es dann: Das Gehör ist weg. Ist das der Grund, dass dieses Werk viele Jahre als unspielbar galt? Beethoven wusste genau, was er tat. An einen Schüler schreibt er: "Da haben Sie eine Sonate, die den Pianisten zu schaffen machen wird". Er ist der berühmteste Komponist der Welt. Die fünfte Sinfonie und die Mondscheinsonate sind fast jedem bekannt. Aber was wissen wir wirklich über Ludwig van Beethoven und sein Leben? Die Reihe erforscht sechs Geheimnisse um den Wiener Klassiker, der eigentlich Rheinländer war. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mythos Beethoven