Pfarrer Braun eilt ans Sterbebett der siechen Gräfin Marietta von Junkersdorf. Ihr letzter Wunsch: vermählt zu werden, um ihre Erbschaft zu retten. Doch dann geschieht ein Mord. Nachdem die Gräfin ihre Jugendliebe Max, der sich als ihr Butler ausgibt, geheiratet hat, stürzt Hausmeister Butzke aus unerfindlichen Gründen vom Burgturm. Die Gräfin hat den Verdacht, dass hier etwas faul ist. Pfarrer Braun soll für sie "kriminalisieren". Verdächtige mit Motiven gibt es genug. So ist die erbschleicherische Verwandtschaft der Gräfin, namentlich die raffgierige Schwägerin Elisabeth, deren Mann Arthur und der durchtriebene Großcousin von Höllerich, entsetzt, als sie von Mariettas unerwartetem Heiratsmanöver erfahren. Aber auch der ehrgeizige Jesuitenpater Bernhard, der das Erbe von Junkersdorf für die katholische Kirche sichern wollte, ist vom späten Eheglück der Gräfin ganz und gar nicht begeistert. Aber wer könnte den Tod des Hausmeisters zu verantworten haben? Hat etwa Mariettas hübsche Krankenschwester Joana mit dem Fall etwas zu tun? Immerhin findet Braun am Tatort die kostbaren Perlenohrringe, die Joana sich von der Kranken "geborgt" hat. Und wer weiß von dem kostbaren Dürer-Gemälde im Schlafzimmer der Gräfin? Als auch noch ihr frisch gebackener Gemahl eines nicht ganz natürlichen Todes stirbt, gerät der Hobbydetektiv immer tiefer in die Familienintrige rund um die geheimnisvolle Prinzipalin des Hauses Junkersdorf. Das überraschende Auftauchen von Bischof Hemmelrath nebst Adlatus Mühlich ist in diesem Fall auch nicht ganz uneigennützig. Und sogar die Roßhauptnerin hofft auf eine lukrative Erbschaft. In Google-Kalender eintragen