Niederlande 1 20:25 bis 21:20 Sonstiges Als de dijken breken Nederland boven water NL 2016 HDTV Merken Het water trekt weg en langzaam wordt er weer naar de toekomst gekeken: Ronnie wil met zijn familie naar het buitenland en Stein gaat met nieuws over haar moeder op zoek naar Kimmy. Wanneer Marion en Robert besluiten samen te blijven voor hun dochters geven Naomi en Britt allebei aan ergens anders verder te willen. Nu staan ze voor de keus hoe hun toekomst, samen of alleen, eruit gaat zien. Kreuger ontwikkelt een revolutionair toekomstplan voor Nederland. Hoewel hij veel tegenstanders heeft, is Kreuger vastbesloten deze keer zijn hart en intuïtie te volgen. Samir ziet geen enkele toekomst meer voor zich. Voor hem wordt steeds duidelijker: de minister-president is verantwoordelijk voor zijn verlies. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Als de dijken breken Regie: Hans Herbots