Hessen 01:10 bis 02:45 Krimi Polizeiruf 110 Abschiedslied für Linda DDR 1987 Untertitel Die Versicherungsvertreterin Linda Ulmer wird tot im Aufzug eines Hochhauses aufgefunden. Die Jahresbeiträge der Versicherungsnehmer, die Linda einkassiert hatte, sind verschwunden. In ihrer Wohnung findet die Polizei eine Schallplatte des Schlagersängers Rikki, der gerade rund um Berlin Auftritte absolviert. Rikki hat sich an Beate Pfefferkorn, die Leiterin einer Boutique, herangemacht, die sich ihrerseits ihrer Freundin Dr. Thiel anvertraut. Zu Beates 40. Geburtstag hatte Rikki ihr einen VW versprochen; Beate selbst hat die Anzahlung geleistet. An ihrem Geburtstag erhält sie weder ihren VW, noch lässt sich Rikki blicken. Nun greift Dr. Thiel ein und überführt Rikki als Heuchler und Schwindler, während Hauptmann Peter Fuchs Rikki den Mord an Linda nachweist. Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Peter Fuchs) Jürgen Frohriep (Oberleutnant Jürgen Hübner) Lutz Riemann (Oberleutnant Lutz Zimmermann) Andreas Schmidt-Schaller (Leutnant Thomas Grawe) Ursula Karusseit (Dr. Elisabeth Thiel) Giso Weißbach (Richard ?Rikki? Donath) Regina Beyer (Beate Pfefferkorn) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Christa Mühl Drehbuch: Werner Hecht Kamera: Jürgen Heimlich Musik: Jürgen Ecke Altersempfehlung: ab 12